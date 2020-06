Bon wakacyjny 500+ zamiast 1000 zł dla etatowców. Co Polacy myślą o zmianie stawki?

Za obniżeniem bonu wakacyjnego do kwoty niższej niż 1000 zł, by wypłacić go większej liczbie osób, opowiedziało się 40 proc. wyborców PiS i 42 proc. wyborców KO. Z kolei na "nie" jbyło 34 proc. wyborców PiS oraz 35 proc. głosujących na KO. Jak widać, wyniki są do siebie bardzo zbliżone.