IV etap odmrażania gospodarki. Od 6 czerwca czynne siłownie, baseny i parki rozrywki

Rząd stopniowo odmraża poszczególne branże. Od 4 maja działają na nowo centra handlowe i branża hotelarska, od 18 maja salony fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje. Kolejne luzowanie przyszło 30 maja , kiedy to zrezygnowano m.in. z limitu osób dla branży handlowej i gastronomicznej.

W siłowniach konieczne będzie zachowanie 1,5-metrowej odległości między urządzeniami oraz 2-metrowej między ćwiczącymi. Na osobę ma przypadać 10 m2, wynika z wytycznych resortu rozwoju. Urządzenia oraz powierzchnie przeznaczone do ćwiczeń muszą być regularnie dezynfekowane.

Limity obowiązują także na basenach . Tam liczba klientów nie może przekraczać połowy maksymalnego obłożenia obiektu i nie więcej niż 150 osób, wynika z wytycznych. Z jednego toru mogą korzystać co najwyżej 4 osoby w tym samym czasie. W kolejkach, w szatniach, przebieralniach czy innych miejscach w otoczeniu pływalni trzeba pamiętać o 2-metrowym dystansie.

2-metrowy dystans od innej osoby trzeba też zachować podczas pływania. Żeby nie doszło do zbytniego gromadzenia się osób pływających w jednym miejscu, zarządzający basenem mogą rozważyć podział basenu na mniejsze części. Zalecane jest, by z jacuzzi korzystać pojedynczo lub w gronie osób wspólnie zamieszkujących. Z saun może korzystać do 2 osób jednocześnie.