Oczko wodne dla każdego. Obietnica prezydenta może spowodować problemy przy sprzedaży domu

Wielu przekonuje, że pomysł prezydenta to strzał w dziesiątkę - oczko to rozwiązanie ciekawe zarówno od strony ekologicznej, jak i estetycznej.

Problem może się pojawić, gdy dom z oczkiem postanowimy sprzedać. Prawo wodne, które zmieniło się z początkiem 2018 r., mówi, że pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości ze "śródlądowymi wodami stojącymi" ma Skarb Państwa. W praktyce oznacza to, że nieruchomość może nabyć starosta po konsultacji z ministrem ds. gospodarki wodnej.

Przepisy mówią też, że plan takiej sprzedaży nieruchomości trzeba staroście zgłosić. Ten ma miesiąc na podjęcie decyzji. Jeśli nie zechce takiego domu nabyć, można go sprzedać komuś innemu.

Teoretycznie można uznać oczko wodne czy basen za "śródlądową wodę stojącą". Sugeruje to samo Prawo wodne. "Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się [..] do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami" - czytamy w ustawie.

Tyle że co innego można usłyszeć od państwowych instytucji. "Baseny oraz oczka wodne nie są śródlądowymi wodami stojącymi" - informowało już pod koniec 2017 roku Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Potem wypowiedziało się Ministerstwo Środowiska. Na swoich stronach opublikowało opinie, że baseny i oczka to jednak nie "śródlądowe wody stojące", gdyż "zgromadzona w nich woda nie jest pochodzenia naturalnego".

Prawny labirynt

- Można przypuszczać, że zamierzeniem prawodawcy nie było objęcie ochroną gruntów z oczkami wodnym. Niemniej jednak pokazuje to, jak nieprecyzyjnie zredagowane są w tym zakresie przepisy - i jak wiele niejasności mogą budzić - uważają Magdalena Mila i Michał Wojciechowski, eksperci z kancelarii Norek i Wspólnicy.

Nawet jeśli kierować się wytycznymi resortu środowiska, trzeba będzie wykonać mnóstwo pracy, by uznać, czy oczko wodne jest, czy nie jest śródlądową wodą stojącą. Specjaliści z kancelarii Norek i Wspólnicy sugerują nawet przygotowywanie wniosków w tej sprawie do ministra ds. gospodarki wodnej. A taki wniosek jest bardzo skomplikowany - powinien zawierać między innymi "opis elementów hydromorfologicznych wód, w tym reżimu hydrologicznego" oraz "analizę historyczną przynależności tych wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych".