Bonus za naprawę butów i odzieży. Nowy pomysł we Francji

Tony wyrzuconych ubrań. UE szuka rozwiązania

Każdego roku w Unii Europejskiej wyrzuca się prawie sześć milionów ton tekstyliów. To około 11 kilogramów na osobę. Według danych Komisji Europejskiej konsumpcja odzieży w Europie ma czwarty co do wielkości wpływ na środowisko i zmianę klimatu. Zaraz po produkcji żywności, mieszkalnictwie i mobilności.