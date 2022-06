Boom na szkolne wyjazdy wyciąga transport z dołka. Dobijają ceny paliw. "Klienci ostro się targują"

- Woziłem ludzi do podwrocławskich fabryk, m.in do LG - wyjaśnia. - I dzięki temu przestoju praktycznie nie miałem. Jedyny problem to brak pracowników. Zrobienie prawa jazdy na autokar to koszt 12 tys. zł. Młodzi do zawodu się nie garną, bo praca specyficzna, z różnym klientem. Nie chcą się użerać. Na ceny ludzie zawsze narzekają, ale wszyscy widzą, co się dzieje na stacjach paliw. Nie zamierzam dokładać do interesu. Będę go prowadził tak długo, jak długo będzie mi się to opłacać - kwituje.