Tak możesz zaoszczędzić przy planowaniu wakacji. Oto cztery sposoby na tańszy urlop

Choć nie zawsze jest to możliwe, gdyż wnioski urlopowe musimy szefom przedstawić z wyprzedzeniem, to czasem jednak warto na chwilę się zatrzymać i przejrzeć promocje, jakie szykują dla nas linie lotnicze. Jeżeli nie mam planu odwiedzenia konkretnego miasta lub kraju, to warto w takim razie dać się ponieść chwili.