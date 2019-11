Branża piwowarska o podwyżce akcyzy: "konsumenci zapłacą więcej"

Podwyżka akcyzy od piwa o 10% spowoduje wzrost cen piwa, spadek sprzedaży, niższe od zakładanych wpływy budżetowe oraz ryzyko utraty miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą piwa w Polsce - ocenia Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego.

"Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że podwyżka akcyzy w stopniu większym niż zaplanowana dotychczas doprowadzi do radykalnego zmniejszenia wpływu gospodarczego branży, zmniejszenia wielkości produkcji i utraty miejsc pracy. Wzrost stawki będzie czynnikiem blokującym rozwój kategorii piwnej i obniży konkurencyjność polskiego piwa" - wynika ze stanowiska przesłanego do mediów.

Kolejnym skutkiem - zdaniem Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - będą mniejsze wpływy do budżetu: "Branża doświadczyła negatywnych skutków podwyżki akcyzy od piwa w roku 2009. Rynek piwa zmniejszył się wtedy o ponad 4%, zatrudnienie związane z produkcją i sprzedażą o 24%, a dochody budżetu okazały się 2-krotnie niższe niż zakładano. Branża piwowarska potrzebowała trzech lat aby odbudować rynek do poziomu sprzed podwyżki".

Rząd chce, by akcyza na alkohol wzrosła o 10 proc. - i to już od pierwszego stycznia 2020 r. O tyle samo ma wzrosnąć podatek na tytoń. Jak to przełoży się na ceny? W przypadku trunków wszystko zależy oczywiście od tego, jak wysokie mają one stężenie alkoholu. Jak policzyliśmy, w przypadku piwa wzrost cen nie będzie drastyczny: Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy przewiduje, że półlitrowa puszka zwykłego piwa podrożeje zaledwie o 5 groszy. Biorąc jeszcze pod uwagę podatek VAT, jej cena wzrośnie o ok. 6 groszy.