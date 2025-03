Przyjeżdżają autokarami z Niemiec. "Widać, że u nich coraz gorzej"

Nasi niemieccy sąsiedzi przyjeżdżają do Polski po m.in. papierosy, masło oraz wędliny. Popularnością cieszą się też figurki ogrodowe, ale już nie krasnale. Zastąpiły je zające, koty, lwy czy psy. W Łęknicy Niemcy tankują także samochody .

– Jak przyjeżdżali, tak przyjeżdżają. Teraz jest zima, to wiadomo, raczej kiepsko. Ale latem mamy tu całe autokary. Organizują im specjalne wycieczki na zakupy, z Berlina, z Lipska, jeszcze gdzieś z głębi Niemiec – powiedziała portalowi jedna ze sprzedawczyń.

Sprzedawcy zauważają jednak, że niemieccy klienci mają mniej pieniędzy niż kiedyś. – Widać, że u nich coraz gorzej. Kiedyś brali wszystko, jak leci. Teraz liczą każde euro, czy im się to opłaca – zaznaczał w rozmowie z onet.pl pan Józef, sprzedawca ubrań.

Handlarze mówią też o pewnym nawyku zakupowym Niemców, a mianowicie o zbijaniu cen – Targują się, jeszcze jak. Niemcy mają to we krwi (...). Rozumiem jeszcze przy kurtce za 40 euro. Ale oni chcą rabat na rękawiczki za 1 euro. To ile ja mam im zejść? – podkreślał sprzedawca z Łąknicy.