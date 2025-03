Kolejny sąd potwierdza. Te opłaty na cmentarzach są bezprawne

Stronom postępowania będzie przysługiwała możliwość jego zaskarżenia, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Jak poinformowała nas rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, prok. Anna Góźdź, w dniu 2 stycznia 2025 roku oskarżyciel skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu 19 grudnia 2016 r. wraz z uchwałami ją zmieniającymi tj. uchwałami Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 grudnia 2021 r. oraz z dnia 24 kwietnia 2023 r.

To nie pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rzuca nowe światło na kwestię opłat ponoszonych przez właścicieli grobów.

W 2024 r. WSA w Olsztynie zdecydował, że jedyną legalną opłatą cmentarną jest opłata za pochówek (wraz z przedłużeniem prawa do grobu). Wszystkie inne opłaty – popularne w praktyce wielu samorządów – zostały uznane za niezgodne z obowiązującym prawem.

Sprawa trafiła do sądu na skutek skargi mieszkańca Olsztyna na uchwałę Rady Miasta Olsztyna z 22 lutego 2023 r., która wprowadziła nowe opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych

Skarga kwestionowała legalność dwóch rodzajów opłat ustanowionych tą uchwałą: po pierwsze opłaty za każde dochowanie zmarłego do już istniejącego (opłaconego) grobu, czyli dodatkowy pochówek w grobie rodzinnym lub wieloosobowym; po drugie opłaty za przedłużenie ważności grobu na kolejne 20 lat po upływie pierwszych 20 lat.

Innymi słowy, mieszkaniec uznał, że gmina nie ma prawa żądać dodatkowych opłat ani za korzystanie z murowanego grobu (grobowca), ani za dochowanie kolejnej osoby do już opłaconego grobu, ani za utrzymanie miejsca po upływie 20 lat, ponieważ żadna ustawa tego wprost nie przewiduje. Wyrok nie jest prawomocny.

Warto podkreślić, że podobną wykładnię zastosował Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z września ubiegłego roku. Dotyczył uchwały Rady Miejskiej w Rzeszowie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Sprawa trafiła do NSA po skardze kasacyjnej mieszkańca, który kwestionował legalność tzw. opłaty prolongacyjnej za przedłużenie prawa do grobu murowanego przeznaczonego dla więcej niż jednej osoby .

- Nie ma wątpliwości, że zmiana prawa jest konieczna. Ustawa o cmentarzach jest archaiczna (1959 r.), pozwala na wieloraką interpretację . Stąd orzecznictwo funeralne to często wzajemnie wykluczające się wyroki. W poprzednich latach prowadzone prace nad projektem nowej ustawy były mocno zaawansowane. Projekt ustawy był gotowy i uzgodniony z organizacjami branżowymi, jednak nie udało się go wprowadzić pod obrady Sejmu przed wyborami. Nowy parlament nie podjął prac nad tym projektem - podkreśla Urząd Miasta Olsztyna.

Co istotne, stwierdzenie nieważności takich przepisów działa wstecz (ex tunc) – uchwała traktowana jest tak, jakby nigdy nie obowiązywała. To rodzi potencjalnie poważne skutki finansowe, ponieważ osoby, które uiszczały latami nielegalnie ustanowione opłaty, mogą domagać się ich zwrotu.