Czesi szturmują polskie sklepy na wiosnę. "Nawet ziemia jest tu tańsza"

Dla przykładu sklep ogrodniczy w części Vrbice w Bohumínie oferuje bratki za 15 koron i sałatę za 4 korony. - To nic nowego, że mamy ceny podobne do tych w Polsce - przekonywał w rozmowie z czeskimi mediami Jiří Varkoček, właściciel sklepu ogrodniczego. - To taka czeska natura, że uważamy, że to, co z Polski, jest lepsze. To nie zawsze się sprawdza - podkreślił.