Branża prawnicza wdraża generatywną sztuczną inteligencję, ale nie jest gotowa na usługi ESG

Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny to obszar, który przed prawnikami stawia rosnące i zarazem specyficzne wymagania. A że tematyka ta zyskuje na znaczeniu, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na eksperckie usługi prawne. To jednocześnie dziedzina, w której np. kancelarie prawne mogą wykazać swoją gotowość i eksperckość, co może przełożyć się na pozyskanie nowych klientów.