Branża samochodowa pod presją. Zwolnienia, słabe obroty, niepewność

Firmy poddostawcze branży samochodowej są w trudnej sytuacji. Sprzedaż samochodów spada, przejście na elektromobilność niesie ogromne wyzwania i koszty. Nie wszyscy nadążają.

Wyzwania stojące przed branżą samochodową są jednak potężne. Nie dość, że rynek słabnie, potrzebne są zmasowane inwestycje w nowe rodzaje napędu i stworzenie odpowiedniej infrastruktury - koszty sumują się do co najmniej 200 mld euro. Suma ta potrzebna będzie w najbliższych pięciu latach na nowe rozwiązania technologiczne w kierunku napędu elektrycznego, produkcji i marketingu dla 300 planowanych nowych modeli "elektryków". Do tego dochodzi jeszcze 45 mld euro na rozwój systemu pojazdów autonomicznych.

Jak wynika z obliczeń w analizie "Global Automotive Outlook 2019" firmy doradczej AlixPartners, branża tylko w te dwie dziedziny od roku 2019 do 2023 musi zainwestować ponad 245 mld euro. Autor analizy, Elmar Kades, podkreśla, że ten największy przełom w historii branży nie oznacza tylko samych przegranych. Dobre interesy będą bowiem robić producenci akumulatorów czy elementów oprogramowania i czujników. Będą oni mieli dwucyfrowy wzrost i będą musieli zadbać o to, by nadążyć z dostawami. Natomiast firmy oferujące tylko i wyłącznie podzespoły do silników spalinowych, muszą być przygotowane na to, że ich biznes będzie się powoli kurczył. Pomimo tego eksperci zaznaczają, że firmy poddostawcze mają jedną zaletę wobec innych branż: technologiczne przejście na inne rodzaje napędu nie jest tak szybkim procesem jak np. w branży telefonów komórkowych, gdzie w ciągu bardzo krótkiego czasu może nastąpić całkowita zmiana palety produktów.