Bruksela odrzuca niemiecką reformę zasiłku rodzinnego

Nowy rząd Niemiec chce obciąć zasiłek rodzinny wypłacany pracującym w Niemczech obywatelom UE. Komisja Europejska już teraz zgłasza sprzeciw.

Jak infomuje Deutche Welle , niedawno sformowany rząd Niemiec przymierza się do obcięcia zasiłku rodzinnego wypłacanego pracującym w Niemczech obywatelom Unii Europejskiej.

– Powinniśmy postawić sprawę jasno: chodzi o ludzi, którzy pracują i płacą te same składki i podatki jak wszyscy inni – powiedziała unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen dziennikom sieci RND. – Za takie same składki i podatki powinno otrzymywać się te same świadczenia – dodała.