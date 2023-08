Budowa mieszkań odbija od dna. Deweloperzy wracają na szczyt?

Jak czytamy we wtorkowej publikacji HREIT, z danych Otodom Analytics wynika, że na siedmiu największych rynkach w lipcu deweloperzy mieli na sprzedaż około 40 tysięcy lokali. Przy obecnym popycie oferta powinna być o ponad połowę większa, aby można było powiedzieć, że mamy mniej więcej równowagę pomiędzy popytem i podażą. Tak niestety nie jest. Chętni do zakupu nieruchomości przeważają, co nie pozostaje bez wpływu na poziom cen.