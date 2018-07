Budżetówka chce podwyżek. W lecie niewykluczone strajki

Policjanci, pielęgniarki, lekarze rezydenci, nauczyciele, a także pracownicy Straży Granicznej. To grupy zawodowe, które nie są zadowolone ze swoich pensji i chcą od państwa podwyżek.

To może być gorące lato dla rządu PiS - pisze poniedziałkowy "Fakt". Choć ekipa premiera Mateusza Morawieckiego liczy, że w wakacje protestów nie będzie, to rzeczywistość może ją zaskoczyć.

Na 10 lipca akcję protestacyjną zapowiedzieli policjanci. Zamiast wlepiać mandaty, będą pouczać. Na samochodach wywieszą flagi. Choć ta służba doczekała się niedawno podwyżek, to uważa, że były one niewystarczające. Policjanci domagają się pensji wyższej o 650 zł, a także odmrożenia waloryzacji wypłat i powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.