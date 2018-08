Burmistrz walczy z fikcją meldunkową. Wymeldował rodzinę, która od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii

Jeśli mieszkasz i pracujesz na Wyspach, a twoje dzieci chodzą tam do szkoły, to trudno znaleźć uzasadnienie dla tego, żebyś był zameldowany w Polsce. Tak uznał burmistrz jednego z miast w województwie świętokrzyskim, a sąd stanął po jego stronie.

Do Polski wraca sporadycznie - na święta, na wakacje, do rodziny. Do mieszkania komunalnego, które zajmowała, wprowadzili się zaś dziadkowie i to oni opłacają czynsz. Według burmistrza to jednak za mało, by rodzina mogła być w tym miejscu zameldowana, dlatego - zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami - wymeldował ją.