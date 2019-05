Butelkomaty w Polsce jak w Niemczech? Ministerstwo nie mówi "nie"

Popularność pierwszego butelkomatu w Polsce nie słabnie, a wiele miast chce pójść śladem Krakowa. Być może więc państwo powinno wprowadzić obowiązkową kaucję na plastiki? Ministerstwo środowiska nie wyklucza takiego rozwiązania.

Przedstawiciele resortu wskazują, że "bodziec finansowy w postaci kaucji na opakowania skutecznie wpływa na skłonność obywateli do zwrotu pustych opakowań". Ale jednocześnie dodają, że wiąże się to z dużym wyzwaniem. Pod względem prawnym, technicznym, jak i finansowym.

Jak informowaliśmy, w Niemczech butelka wody w hipermarkecie często kosztuje mniej niż kaucja, którą trzeba za nią zapłacić. W efekcie Niemcy zamiast wyrzucać plastiki do śmietnika, po prostu gromadzą je i oddają podczas zakupów. Każda z nich to 25 centów. Do tego 16 centów za szklaną i 8 za butelkę po piwie.