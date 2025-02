Był postrachem kierowców, łapał tysiące osób. Teraz wznawia prace

Lokalny portal podaje, że w pierwszym miesiącu działania systemu wezwania do zapłaty dostało 4385 kierowców. Miesiąc później na wykroczeniu przyłapano 2060 właścicieli pojazdów. Biorąc pod uwagę, że mandat za przejazd na czerwonym świetle to 15 punktów karnych i 500 zł, oznacza to, że fotoradar mógł w takich miesiącach "zarabiać" 1-2 mln zł.