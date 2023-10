Był symbolem drożyzny. Ceny oleju mocno w dół

Jak informuje dziennik, Ukraina była największym dostawcą rzepaku na polski rynek. W 2021 r. dostarczyła nam 86 tys. ton rzepaku, co stanowiło 17 proc. ogólnego importu tego zboża do Polski. Sprowadziliśmy też 43 tys. ton oleju rzepakowego, co stanowiło 18 proc. jego ogólnego importu. Więcej oleju rzepakowego sprowadziliśmy jedynie z Czech.