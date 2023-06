Całodobowy punkt Poczty Polskiej w Małopolsce przestał działać

W maju jedyna całodobowa placówka Poczty Polskiej zapowiedziała, że zmieni godziny pracy i będzie otwarta od 7 do 20. Tłumaczyła to względami ekonomicznymi i faktem, że w nocy przychodziło niewielu interesantów. Plany te wzbudziły jednak falę protestów wśród adwokatów i radców prawnych. Postulowali oni o wydłużenie godzin pracy do godziny 24.