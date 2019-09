Carrefour na stacjach benzynowych. Wspólny biznes z siecią Total

Carrefour Polska nawiązał współpracę z firmą Total Polska. Partnerzy będą współpracować przy otwarciach franczyzowych sklepów Carrefour Express Convenience na stacjach paliw marki Total w całej Polsce.

W sierpniu zostały otwarte pierwsze dwa sklepy franczyzowe (w Stolnie i Strzyżawie w województwie kujawsko-pomorskim), a w ciągu pół roku zostanie uruchomionych co najmniej 10 kolejnych - chwali się Carrefour.

- To nasza wspólna odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku, który potrzebuje nowoczesnych sklepów w dogodnych lokalizacjach - dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska Michał Florkiewicz.

- Stacje paliw stały się miejscem, gdzie można nie tylko zatankować paliwo, ale też zrobić codzienne zakupy, zjeść ciepły posiłek czy napić się smacznej kawy. Dodatkowo, są one otwarte siedem dni w tygodniu, do późnych godzin wieczornych, a często przez całą dobę, co nie jest bez znaczenia dla współczesnego klienta - dodaje.