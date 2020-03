Castorama otwiera sklep we Włocławku. Klienci rzucili się na darmowe wiaderka

W środę oficjalnie została otwarta Castorama we Włocławku. Pojawiły się tłumy. Ludzie odwiedzający market mogli wziąć sobie w prezencie wiadro. Wielu wynosiło po kilka.

Długo wyczekiwany przez włocławian market wreszcie został uruchomiony. Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2018 roku i dopiero w środę 26 lutego oficjalnie go otworzono.

Włocławianie chętnie korzystali z darmowej promocji Castoramy. Wielu wynosiło po kilka sztuk na raz, co utrwalone zostało na filmie który krąży po sieci.

A to jeszcze nie koniec atrakcji, jakie Castorama przewiduje dla swoich klientów we Włocławku. Jak donosi lokalny portal "Nasze Miasto", 28 lutego market zorganizuje w sklepie we Włocławku specjalne warsztaty z Dorotą Szelągowską. Znana projektantka wnętrz będzie doradzać w sprawach wnętrzarskich i domowych.