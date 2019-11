Funkcjonariusze szczecińskiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) dokonali szeregu przeszukań w kilku miejscach, m.in. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie czy tamtejszym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

CBA. Agenci weszli do ratusza w Zachodniopomorskiem. Chodzi o przekroczenie uprawnień

CBA. Walka z wyłudzaczami VAT

Tego samego dnia funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder wyłudzania podatku VAT przy obrocie paliwami. Przestępczy proceder polegał na wykorzystywaniu poświadczających nieprawdę faktur VAT co do rzekomego obrotu paliwami. Faktury o wartości co najmniej 146 milionów były wystawiane przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł.