CBA w akcji. Handlarze lipnymi fakturami zatrzymani

Wystawiali faktury na wymyślone usługi, teraz za to odpowiedzą. W ręce CBA wpadli kolejni podejrzani o udział w grupie przestępczej.

- To biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik - ujawnia Piotr Kaczorek z CBA.

Zatrzymani trafili do katowickiej Prokuratury Okręgowej. - Tam usłyszą zarzuty ze znowelizowanego kodeksu karnego, który w art. 271a wprowadził nowe typy czynów zabronionych, także kwalifikowanych, związanych z obrotem fakturami - tłumaczy Piotr Kaczorek.

Wspomniana nowelizacja weszła w życie w marcu 2017 roku. Zgodnie z nią ten, kto "wystawia fakturę lub faktury (...) poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu (...) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".