Celny strzał strażników granicznych. W aucie znaleźli nielegalny tytoń i poszukiwanego listem gończym

To nie koniec nietypowych "znalezisk". Okazało się także, że jadący tym samochodem jako pasażer 50-letni mieszkaniec Świebodzina, mający na koncie przestępstwa narkotykowe, od dwunastu lat jest poszukiwany jest przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie w celu doprowadzenia do najbliższego aresztu. Mężczyzna przed polskim wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w Niemczech, a do Polski przyjechał na kilka dni.