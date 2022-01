"Cena piwa jest zbyt niska". Browary na wojnie z niemieckimi sklepami

Pandemia uderzyła w browary

Z danych DBB wynika, że pandemia doprowadziła do dużych strat niemieckiego przemysłu piwowarskiego w 2021 roku. Szacowany spadek wyniósł około 3-4 proc. w porównaniu do 2020 roku. "To przekłada się na sprzedanie około 200-300 mln litrów piwa alkoholowego" – podkreśla DBB.