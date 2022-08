Ceny biletów od sierpnia w górę. Oto które pociągi drożeją

Podobnie wyjaśniają to Koleje Wielkopolskie. "Wprowadzenie nowego cennika biletów spowodowane jest największym od 20 lat wzrostem inflacji, a co za tym idzie podwyżką cen paliw, energii elektrycznej, części zamiennych do taboru oraz kosztów usług. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów bieżącej działalnością spółki - wyjaśnia przewoźnik".