Ceny drewna ostro w górę. "Konieczna pilna zmiana zasad"

Branża: polityka Lasów Państwowych doprowadzi do katastrofy

Zdaniem LP, pozwoli to lepiej dopasować warunki umów do bieżącej sytuacji, m.in. korygować ceny. Zgodnie z nowymi zasadami w br. ilość drewna nabywana na Portalu przez klientów z historią zakupu spadnie z 80 do 70 proc. Pozostała pula, czyli 30 proc. zostanie skierowane na aukcje. W Portalu Leśno-Drzewnym i na aukcjach Lasy Państwowe zamierzają w tym roku zaoferować 32,2 mln metrów sześciennych drewna.