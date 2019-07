Ceny energii. "Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej". Mija termin składnia dokumentów

W poniedziałek 29 lipca mija termin na składanie oświadczeń o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii z 2018 r. (tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej). Sprawa dotyczy m.in. mikro i małych przedsiębiorców, spóźnialscy mogą "słono" przepłacić.



Jak informował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców , m.in. mikro i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu br.

Podstawą do obniżenia cen energii jest złożenie "oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej" do poniedziałku 29 lipca. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po tym terminie dniu roboczym.