Ceny. Kilka produktów, koszyk w połowie pusty, a i tak kilkaset złotych poszło

Drożyzna na sklepowych półkach, w marketach zostawiamy średnio 15-20 zł więcej niż rok temu. W większości sieci handlowych za 50 produktów płacimy ok. 300 zł. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej? Zestawienie koszyków cen.

Koszyk cen. 50 produktów to wydatek średnio 300 zł

Ceny w supermarketach są wyższe o 15-20 zł, w porównaniu z październikiem 2018 r. To oznacza, że w większości sieci handlowych za 50 produktów płacimy obecnie ok. 300 zł. Taniej jest w sieci Dino - 287 zł, która ma ambicję, by konkurować cenowo z dyskontami - wynika z "Koszyka cen" dlahandlu.pl, który zestawia ceny 50 produktów w 5 sieciach supermarketów.

Jak pokazują dane z monitoringu cen, sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 287 zł, czyli o 7 zł drożej niż w sierpniu br. "Gdy zbadaliśmy Dino przed Wielkanocą 2019 okazało się, że koszyk 50 produktów kosztował 278 zł, czyli był o 9 zł tańszy niż obecnie. Specyfika sieci Dino zakłada, że placówki zlokalizowane są na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego w koszyku znalazły się tylko 3 lokalizacje: Górny Śląsk, Poznań i Wrocław" - informuje portal.

W Intermarche za koszyk 50 produktów trzeba zapłacić od 287 zł na Górnym Śląsku do 300 zł w Trójmieście. W sierpniu ceny wahały się od 290 do 305 zł w zależności od miasta. Rok temu za podobne zakupy płaciło się od 275 zł w Lublinie do 281 zł w Warszawie. Oznacza to wzrost cen o 13-21 zł rok do roku. Z kolei w sieci Stokrotka cena 50 produktów to 298,50 zł wobec 292,50-294 zł w sierpniu br. Rok temu za podobne zakupy trzeba było wyłożyć z portfela od 274 do 278 zł. Oznacza to wzrost cen o 20-24 zł rdr.

W sklepach Polomarket zakup 50 produktów to wydatek rzędu 299 zł, czyli tyle samo co w sierpniu br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 283 zł, co oznacza podwyżkę na poziomie 16 zł rdr. Za to w Piotrze i Pawle za koszyka trzeba zapłacić od 318 do 330 zł. W sierpniu notowaliśmy w tej sieci ceny od 334 do 336 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały od 280 do 303 zł, czyli o ok. 30-38 zł mniej niż obecnie. Jednak ta sieć jest w restrukturyzacji, co potęguje problemy, a drożyzna wynika nie tylko z inflacji.

Zestawienie uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - rynkową cenę średnią dla danego produktu. Gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, 450 g w przypadku wędlin, itp. Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl i taketask.pl. Badanie wykonano w weekend 4-5 października 2019 roku.