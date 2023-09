Ceny mieszkań w górę. Eksperci nie mają wątpliwości

Rewolucja na rynku mieszkaniowym

Ograniczenie kosztów transakcyjnych, brak wkładu własnego i tani kredyt na zakup pierwszego mieszkania to cały pakiet działań, które drastycznie skróciły drogę do własnego mieszkania. Dotyczy to oczywiście osób, które chcą kupić swoje pierwsze "M" - komentował pod koniec sierpnia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.