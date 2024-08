Ceny nad Bałtykiem 25 lat temu. Zdjęcie zdumiewa

Gałka lodów to wydatek rzędu siedmiu złotych, tyle samo kosztuje rurka z kremem. "Suchy" gofr będzie kosztował o 1-2 zł więcej. Cena piwa w puszce wynosi od 11 do 15 zł, jeśli mówimy o barze na plaży. Frytki belgijskie to około 15 zł za małą porcję i 20 zł za większą. Sałatka grecka kosztuje około 30 zł.