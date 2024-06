Ceny nad morzem. Sprawdziliśmy, co czeka na turystów u progu wakacji

Porcja ryby z frytkami i surówką we Władysławowie to wydatek 30 zł - tyle trzeba zapłacić w barze tuż przy jednym z wejść na plażę. W sąsiednich lokalach jest o 7-10 zł drożej, ale tam w skład zestawu wchodzi jeszcze zupa dnia. Mniej więcej tyle samo trzeba zapłacić za pizzę albo dwa półlitrowe piwa. Nie wygląda to na słynne paragony grozy - nad morzem da się zjeść tanio. Ale można też wpaść "w pułapkę".