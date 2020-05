Ceny paliw. Kierowcy już wkrótce dostrzegą powrót do stanu sprzed epidemii

Jak informuje portal Business Insider, już wkrótce ceny paliw powinny zacząć cofać się do stanu sprzed pandemii. Przyczyną tego stanu rzeczy zwyżkowa tendencja cen ropy na światowym rynku.

"Amerykańska ropa WTI podrożała o ponad 5 proc., przekraczając granicę 31 dolarów pierwszy raz od połowy marca. Z kolei cena europejskiej ropy Brent wzrosła w poniedziałek o ponad 4 proc. w stosunku do piątkowej wyceny, osiągając cenę 34 dolarów za baryłkę pierwszy raz od ponad miesiąca" - informuje BI.

Okazuje się, że także OPEC+ zamierza utrzymać aktualną obniżkę produkcji ropy nie dłużej niż do czerwca, co także może się przyczynić do wzrostu cen paliw. Część ekspertów zwiastuje, że światowa gospodarka powoli zaczyna odżywać po momencie największego załamania z powodu pandemii.