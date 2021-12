Ceny paliw w Polsce "jednymi z najniższych w Europie". Ta kampania może zirytować wielu kierowców

Ceny paliw w Europie. Jak wypada Polska?

Jak wynika z danych E-Petrol, średnia cena litra bezołowiowej, 95-oktanowej benzyny i oleju napędowego to obecnie nieco ponad 6 zł. Tylko dwa kraje w UE sprzedają te paliwa taniej. Są to Rumunia i Bułgaria. We wszystkich pozostałych państwach Wspólnoty trzeba płacić więcej. W przypadku benzyny Pb95 rekordzistą jest Holandia (w przeliczeniu z euro 9,89 zł za litr), a w przypadku ON - Szwecja (8,74 zł za litr).