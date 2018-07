Ceny paliw znów w górę. Ale może to ostatni raz

Średni poziom detalicznych cen benzyny i diesla wzrósł w ciągu tygodnia o 7 groszy za litr. Litr popularnej benzyny Pb 95 kosztuje średnio 5,12 zł a oleju napędowego 5,09 zł.

To kolejny cios dla kierowców, zwłaszcza użytkowników diesli. W ciągu roku cena litra ON podskoczyła aż o 91 groszy – podaje portalspozywczy.pl.

Eksperci mają jednak i dobrą wiadomość. Choć tegoroczne lato jest dla użytkowników aut bardzo drogie, to być może lepsze czasy są tuż za rogiem.

Chodzi o zmiany w cenach hurtowych paliw. Spadły one w ostatnich dniach o 6 groszy na litrze. „Notowania wrześniowej serii kontraktów rozpoczęły tydzień w rejonie 79,50 dol. za baryłkę, a kończą w okolicach 74 za baryłkę, przy czym rynek chwilowo spadł nawet w rejon 72,67 dol. za baryłkę” – piszą analitycy firmy BM Reflex.

Na taką sytuację wpływ ma wzrost produkcji ropy, osiągnięty m.in. przez ponowne wkroczenie na rynek ropy z ogarniętej chaosem wojennym Libii. Przewiduje się, że niedługo produkcja paliwa w tym kraju osiągnie 700-800 tys. baryłek. Ponadto Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że w drugim półroczu 2018 r. konsumpcja ropy spadnie do 1,3 mln baryłek dziennie (z 1,5 mln obecnie). Poza tym mniej surowca importują Chiny, drugi co do wielkości światowy konsument paliw.