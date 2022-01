Rynkowa anomalia. Więcej zapłacimy za książki i papier toaletowy

– Cena samego papieru, z którego robi się tekturę, wzrosła w ciągu roku o ok. 60 proc., tektury jako surowca do produkcji opakowań o prawie 100 proc., a gotowe opakowania, w zależności od skomplikowania produktu, kosztują o ok. 55 proc. więcej – wylicza Tomasz Ciąpała, współwłaściciel Mazop Group S.A., w rozmowie z "Wyborczą".