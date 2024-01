Ceny słodkości Magdy Gessler wgniatają. Oto ile kosztuje jeden pączek

Pączki Magdy Gessler kosztują swoje

Szczególnie zaskakująca jest cena pączków w cukierni Słodki Słony, która należy do córki znanej restauratorki Magdy Gessler. Za jeden pączek trzeba tam zapłacić aż 22 złote. Jak na razie, to najdroższe pączki, jakie udało nam się znaleźć, przemierzając cukiernie w różnych zakątkach Polski. Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku cena pączka od Gessler wzrosła o 22 procent. W zeszłym roku za jeden pączek trzeba było zapłacić 18 złotych – czytamy w "Fakcie".