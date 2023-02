W tłusty czwartek wielkie promocje na pączki. Oto ceny w popularnych sieciach

Serwis dlahandlu.pl wyliczył ostatnio, że średnia łączna cena produktów potrzebnych do zrobienia domowych pączków to obecnie 51 zł, tymczasem przed ubiegłorocznym tłustym czwartkiem wystarczyło wydać 32 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie 56 procent. Co podrożało najbardziej? Cukier zdrożał z 3,06 zł w styczniu 2022 roku do 6,58 zł obecnie, mąka z 2,88 zł do 4,47 zł, a olej z 7,11 zł do 13,46 zł.