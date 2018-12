Ceny w 2019 roku. Nie tylko prąd zdrożeje

Nie tylko energia elektryczna, ale również wiele innych produktów zdrożeje w najbliższych 12 miesiącach. Więcej zapłacimy m. in. za chleb, warzywa czy mięso. Polacy w 2019 roku muszą szykować się na drożyznę w sklepach.

W górę poszły również stawki za użytkowanie wieczyste. Ta konstrukcja co prawda znika z polskiego porządku prawnego, ale wysokość opłat jest istotna w kontekście wykupu nieruchomości. Dlatego gminy spieszą się, by podnieść je jeszcze przed końcem roku.

Najbardziej dotkliwe będą jednak podwyżki w sklepach. Tu ceny mocno poszybują w górę i dotyczy to bardzo wielu artykułów spożywczych. Jak czytamy w "Fakcie", chleb będzie kosztował średnio już 4,15 zł w przeliczeniu na kilogram. Dziś płacimy 3,88 zł, a rok temu cena wynosiła raptem 3,32 zł. To oznacza podwyżkę o 25 proc. na przestrzeni dwóch lat.

Kilogram mąki podrożeje do 2,42 zł (czyli o 16 groszy), pomarańczy - o 21 groszy, a pomidorów - nawet o 82 grosze. Więcej zapłacimy również za olej, sok pomarańczowy czy mięso. Schab ma podrożeć do 15,80 zł (dziś 15,31 zł), a kiełbasa podwawelska - do 17 zł za kilogram (dziś jest to 16,60, a rok temu - niespełna 11 zł).