Ceny w więziennych kantynach są często niższe niż w zwykłych sklepach. "Zakupy można zrobić trzy razy"

Arkadiusz Kraska, który przez 19 lat siedział za kratami, nie miał dostępu do zbyt wielu luksusów. Mógł spożywać jedynie to, co było dostępne w kantynach za kratami. Okazuje się jednak, że za niektóre produkty płacił mniej niż na wolności. A jeszcze mniej płaci za nie Bartłomiej M., który wciąż jest w areszcie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Arkadiusz Kraska mógł kupować za kratami taniej niż na wolności. Ale Bartłomiej M. ma dostęp do kantyny z jeszcze lepszymi cenami (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

Arkadiusz Kraska przez niemal dwie dekady przebywał za kratami. Do niedawna w ciężkich więzieniach, a ostatnio - w szczecińskim areszcie. W rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski podkreślał, że rodzina zawsze go wspierała. Czy jednak to znaczy, że mógł przyjmować dowolne prezenty? Nic z tych rzeczy - osadzeni w Polsce mają dostęp tylko do tych "luksusów", które są oferowane na terenie zakładów.

Jak wyjaśnia nam ppłk Elżbieta Krakowska, rzeczniczka Służby Więziennej, w każdym zakładzie czy areszcie jest kantyna. Prowadzą je niemal wyłącznie firmy państwowe oraz instytucje gospodarki budżetowej. Wszystko dlatego, by to państwo miało jak najlepszą kontrolę nad tym, co trafia w ręce więźniów.

A co mogą kupować więźniowie? Lista artykułów, dostępnych w szczecińskim areszcie, w którym ostatnio siedział Kraska, jest dość długa. Są na niej jogurty, popularne batony, sery, dezodoranty, a nawet przybory toaletowe. Łącznie kilkaset produktów.

Polacy posiadają ponad 2 miliardy oszczędności. Obejrzyj wideo:

A jak wyglądają ceny? Okazuje się, że są nierzadko niższe niż te w "zwykłych" sklepach, w których kupują ludzie na wolności. Weźmy batonik Snickers. Gdy jeszcze Kraska był za kratkami, mógł go kupić za 2 złote. W sklepie sieci Społem w pobliżu aresztu natomiast taki sam baton kosztuje już 2,49 zł. Za 400-gramowy jogurt Jogobella w areszcie trzeba zapłacić 3,80 zł. W sklepie "na wolności" identyczny jogurt kosztuje już 4,69 zł.

Ciastka Milka Pieguski w areszcie kosztują 4,4 złote. To również niewiele - w sklepie Żabka, też w okolicach aresztu, znaleźliśmy takie same opakowanie za 5 zł. Stosunkowo drogie są jednak owoce - kilogram bananów kosztuje 6 zł. Sporo trzeba zapłacić również za napoje gazowane. 2,5 litra Pepsi kosztuje na przykład aż 7 zł.

A jak przedstawiają się ceny w Zakładzie Karnym w Tarnowie, w którym przebywa Bartłomiej M.? Okazuje się, że są jeszcze niższe niż w Szczecinie. Baton Snickers kosztuje na przykład 1,70 zł, 150-gramowy jogurt Jogobella 1,50 zł, a 250 g śledzia w śmietanie Laguna - 6 zł. W Zamościu można kupić jednak mniej produktów. Na liście są tylko 122 pozycje.

Co ciekawe, zarówno w Szczecinie, jak i w Tarnowie bez trudu można dostać papierosy, tytoń czy akcesoria do palenia - na przykład zapalniczki. Za kratkami można kupić też na przykład szary papier toaletowy (70 groszy w Szczecinie) czy reklamówkę (60 groszy w Zamościu).

"Trzy zakupy w miesiącu"

Jak wyjaśnia nam rzeczniczka SW, każdy za kratkami ma prawo do trzech wizyt w kantynie w miesiącu. Przepisy jednak szczegółowo regulują, ile może mieć przy sobie żywności czy wyrobów tytoniowych. Zakupy na zapasy nie wchodzą więc w grę.

Dodatkowo, rodzina może przekazać skazanemu lub aresztantowi jedną paczkę w miesiącu. Jednak paczka może być skomponowana tylko z tych produktów, które są dostępne w kantynach.

WP.PL Podziel się

Listy z ofertą kantyn są wywieszone w zakładach. Można je też znaleźć na stronach Służby Więziennej

A z czego więźniowie płacą? Nie mają co prawda dostępu do swoich "cywilnych" kont, ale mają specjalne, więzienne. Trafiają tam środki, które więźniowie zarabiają z prac przy zakładach, ale pieniądze może wysyłać też rodzina. Jak słyszymy od ppłk Krakowskiej, limitów na tych kontach nie ma.

- To wygląda tak, że my wpłacaliśmy pieniądze, i pani w kantynie widziała, że na przykład Arek ma 300 zł - i może kupić to czy tamto - opowiadała nam Maria Kraska, żona Arkadiusza.

Bliscy osadzonego mogą również na więzienne konto przelać te środki, które zostały zarobione przez niego przed odsiadką.