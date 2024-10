"Ceny wzrosły o 20 proc.". Tyle kosztują chryzantemy w tym roku

Największy popyt na chryzantemy przypada na przełom października i listopada. W Gospodarstwie Ogrodniczym Aleksandrowicz "Zielony Ogród" ze Zduńskiej Woli w woj. łódzkim ceny chryzantem doniczkowych kształtują się następująco: drobnokwiatowe w hurcie kosztują od 15 do 20 zł, wielkokwiatowe (ok. 13-14 kwiatów) od 25 do 27 zł, a doniczki z trzema różnymi kolorami chryzantem od 20 do 22 zł.