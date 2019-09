Ceny ziemniaków wystrzeliły. Rolnicy przekonują: to zmowa cenowa

Ceny ziemniaków są ponad dwa razy wyższe niż w zeszłym roku. Rolnicy alarmują: nie wszędzie była susza, a wszędzie ceny są niezwykle wysokie. Uważają, że to efekt zmowy.

Za kilogram umytych ziemniaków w dyskoncie trzeba już płacić 3,49 zł. To niejedyne warzywa, które mocno w tym roku zdrożały. Sztandarowym przykładem jest pietruszka, która z powodu niekorzystnych warunków pogodowych bardzo słabo w tym roku wyrosła.

- U nas plony były bardzo dobre. Wszędzie trąbią o suszy, ale z kimkolwiek rozmawiam, to wszyscy są ze zbiorów zadowoleni - powiedział poniedziałkowemu "Faktowi" Eugeniusz Bieszke, rolnik ze Sławutowa w województwie pomorskim.

- Sądzę, że po prostu skupujący ziemniaki się zmówili, wykorzystując suszę jako pretekst do podniesienia cen jeszcze bardziej. Dlatego w sklepach ziemniaki kosztują już 3 zł, a nawet więcej - dodał.

Obejrzyj też: Ekspert: "Ludzie zobaczą, że pieniądze, które dostają do jednej kieszeni, wypływają z drugiej. Przez inflację"

Jak tłumaczył, on sam nie sprzedaje w tym roku ziemniaków pośrednikom, bo maksymalnie może za nie dostać 1,3 zł za kilogram. Woli więc sprzedać je sam - wśród znajomych i sąsiadów.

Jak pisaliśmy w sierpniu, Polacy mogą dostrzec efekty tegorocznej suszy przy każdej wizycie w sklepach. Żywność podrożała o 7,3 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. To spora zmiana, ponieważ dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do stabilnych cen jedzenia, a nawet do ich spadku.