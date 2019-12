Ceny żywności będą rosnąć. To będzie trudny rok

W 2020 roku podrożeją ceny produktów rolnych, co mocno odbije się na wydatkach sklepów i na portfelach Polaków. Oprócz tego producenci żywności, markety i sklepiki będą się musiały zmierzyć z szeregiem innych, mocno rosnących kosztów.

Rosną też ceny transportu, a w przyszłym roku podrożeje prąd i woda. Dla gospodarstw rolnych to musi być cios. To sprawi, że za produkty spożywcze sklepy będą musiały zapłacić więcej, co bez wątpienia odbije się na cenach na sklepowych półkach.