CERT ostrzega: ktoś się podszywa pod duży polski bank. "Stare, dobre phishingi"

CERT Polska ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Credit Agricole. Zachęcają oni do kliknięcia w przesłany link, który prowadzi do fałszywej strony bankowości elektronicznej.

Nie ma miesiąca, żebyśmy nie pisali o oszustach, którzy rozsyłają do klientów maile czy smsy. Ich treść jest różna: czasem to informacja o zaległościach, niekiedy wiadomość o rzekomej wygranej, innym razem prośba o potwierdzenie jakichś danych. Oszustom zależy, by zachęcić klientów do kliknięcia w link i wejścia na zainfekowaną stronę internetową.