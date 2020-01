Ataki na klientów spółki Enea. Zawsze ten sam apel: zachowajcie czujność

Obserwujemy nawał phishingów. Blokujemy, co możemy, ale bezpieczeństwo leży w waszych rękach – apelują specjaliści, którzy monitorują podejrzane ruchy w sieci. Oszuści właśnie zaczęli podszywać się pod kolejną firmę.

"Enea nie wysyła do swoich Klientów SMS-ów zawierających link, który przekierowuje na fikcyjną stronę banku w celu dokonania przelewów, czy doładowania. Wiadomości od Enei zawierają jedynie link do strony Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok.enea.pl)" – czytamy na stronie firmy. W razie wątpliwości klienci proszeni są o kontakt z infolinią.

Nie ma miesiąca, żebyśmy nie pisali o oszustach, którzy rozsyłają do klientów maile czy smsy. Ich treść jest różna: czasem to informacja o zaległościach, niekiedy wiadomość o rzekomej wygranej, innym razem prośba o potwierdzenie jakichś danych. Oszustom zależy, by zachęcić klientów do kliknięcia w link i wejścia na zainfekowaną stronę internetową.