Chcą, żeby ludzie przychodzili do pracy 15 minut po północy. Związkowcy ostrzegają

"Początkowo ta możliwość będzie dotyczyła wybranych sklepów, w których harmonogram pracy będzie dostosowywany do godziny dostaw, co oznacza, że część sklepów dostawy będzie przyjmować np. o godzinie 3, a część o 5. Tym samym będziemy mogli podejść elastycznie do sprzężenia procesów logistycznych i operacyjnych, by w efekcie móc zagwarantować dostępność towaru w odpowiedniej ilości dla klientów od wczesnych godzin porannych działania sklepu. Poza korzystnym efektem dla klientów, zmiana ta pozwoli również zmniejszyć natężenie obowiązków w poniedziałkowe poranki, umożliwiając rozłożenie zadań w czasie" - tłumaczy biuro prasowe Netto w odpowiedzi na nasze pytania.