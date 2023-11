Chcesz przyjąć księdza? Musisz się postarać i wyjść z domu

Tzw. wizyta duszpasterska to nie tylko okazja do spotkania się z księdzem, ale również do zbierania funduszy. Kolęda jest sporym zastrzykiem finansowym dla parafii. Jak wspominaliśmy w serwisie WP finanse, datki od wiernych trafiają też do kieszeni księży - zostaje im około 20 proc. od zebranej kwoty.