Chciał dostać wizę do USA na święta. Źle kliknął i dostał dożywotni zakaz wjazdu

Wszystko przez nieuwagę przy wyplenianiu wniosku przez internet. Błędnie zaznaczone pole miało poważne konsekwencje.

Szkockie małżeństwo siedemdziesięciolatków miało wylecieć do Nowego Jorku 3 grudnia. Małżonkowie złożyli elektroniczny wniosek o wizę do USA na stronie ESTA, kupili bilety lotnicze i zarezerwowali nocleg. Nie polecieli, gdyż otrzymali dożywotni zakaz wjazdu – relacjonuje Radio Zet, powołujące się na "The Independent".