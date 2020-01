Chciał przelać 1 zł, stracił 18 tysięcy. Policja ostrzega

Oszuści wciąż szukają nowych sposobów na wyłudzanie pieniędzy. Niestety, coraz częściej robią to skutecznie. Przekonał się o tym mężczyzna, który chciał dopłacić 1 zł do przesyłki kurierskiej, a stracił 18 tys. zł.

"Dostałeś SMS-a z prośbą o dopłatę do przesyłki? Uważaj to może być oszustwo" - ostrzega policja w komunikacie. Ofiarą tego typu przestępstwa w miniony weekend padł mieszkaniec powiatu legnickiego i stracił ogromne pieniądze.

"W ostatnim czasie internetowi oszuści coraz chętniej podszywają się pod firmy kurierskie i wysyłają SMS-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki i tym samym umożliwić im wyłudzenie środków z konta bankowego. W miniony weekend mieszkaniec powiatu legnickiego dostał SMS-a z prośbą o taką właśnie dopłatę w wysokości 1 zł. Gdy kliknął w podany w wiadomości link i zrobił przelew na 'brakującą sumę', stracił blisko 18 tysięcy złotych" - czytamy w policyjnym ostrzeżeniu.

Oszuści wciąż rozwijają metody wyłudzania pieniędzy, przez co - niestety - są coraz bardziej skuteczni. Dlatego, szczególnie gdy mowa o płatnościach bezgotówkowych, trzeba zachować ostrożność. Najnowszy sposób przestępców to podszywanie się pod firmy kurierskie i wysyłanie SMS-ów z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki. Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska - w granicach 1 zł.